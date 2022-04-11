Санкции ЕС не позволят госоператорам использовать оборудование Ericsson и Nokia. Проблемы могут быть у «Ростелекома»

Пятый пакет санкций ЕС запрещает поставки в Россию технологий для гражданских сетей связи, которые являются собственностью организации, контролируемой государством или имеющей более 50% государственной собственности. Об этом пишет «Коммерсантъ» 11 апреля. По мнению экспертов, несмотря на усиливающуюся политику импортозамещения, компании не смогут заместить часть европейских решений.

По данным издания, окончательно замороженной оказалась передача технологий телекоммуникационным госкомпаниям. Ограничение коснется сети спецназначения, используемой для госнужд, а также сети связи операторов с преимущественным госучастием.



Отмечается, что изменение может коснуться подконтрольного ОАО РЖД магистрального оператора «Транстелеком» (ТТК) и «Воентелеком» (принадлежит АО «Гарнизон», которым владеет Минобороны). По словам источника издания, эти компании могли использовать в своих сетях европейское оборудование.

21 марта правительство предупреждало, что технологические сети связи железнодорожного транспорта могут пострадать из-за прекращения западными производителями поставок в Россию телеком-оборудования и микроэлектроники. Наиболее крупными европейскими поставщиками оборудования для сетей мобильной связи в России традиционно являлись шведская Ericsson и финская Nokia. Их доля на рынке, по оценке источников, достигала 20% и 30–40% соответственно. Однако в последние годы их присутствие постепенно уменьшалось под давлением китайской Huawei. После начала спецоперации на Украине Ericsson и Nokia приостановили работу в РФ.

По данным Ассоциации разработчиков и производителей электроники, годовой объем продаж телеком-оборудования на российском рынке составляет более 4 млрд долл., на отечественное приходится не более 780 млн долл.

