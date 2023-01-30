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    В Петербурге будут судить того, в ком видят каннибала, съевшего язык жертвы и потерявшего труп на «Сортавале»

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    В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении Егора Комарова, обвиняемого в двух убийствах, повреждении чужого имущества и укрывательстве преступления.

    По версии следствия, 24-летний Комаров в ночь на 27 сентября 2020 года напал на незнакомца в парке «Сосновка» и нанес ему порядка 100 ударов ножом. После этого он якобы отрезал у убитого язык, который позже приготовил и съел. Тело же спрятал в дренажную трубу.

    Комарова задержали в ноябре 2021 года, после того как из багажника его машины выпало тело. Следствие считает, что 20 ноября он с другом убил автослесаря в гараже на Лабораторной улице. Труп положили в багажник автомобиля, повезли прятать, но попали в ДТП на «Сортавале». Мертвец выпал на разделительную полосу, а Комаров скрылся.

    «Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру», — говорится в сообщении ГСУ СК по Петербургу.

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