В Серове через неделю поисков нашли тело пропавшего мужчины, которое сильно погрызли собаки

Больше недели в Свердловской области искали пропавшего 33-летнего мужчину. Тело, которое сильно обгрызли бродячие собаки, обнаружили в лесу в Серове. Признаков насильственной смерти нет, а из вещей ничего не пропало, пишет E1.RU.



По данным портала, мужчина ушел из дома 21 января, а с 23 января его искали полицейские, также участие в розыске принимали «ЛизаАлерт» и друзья пропавшего.



30 января мужчину нашли погибшим. Собаки погрызли голову, ключицу и плечо.



Следственный комитет региона проводит проверку, в ходе которой установят, когда и по какой причине пропавший скончался.

