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    В Серове через неделю поисков нашли тело пропавшего мужчины, которое сильно погрызли собаки

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    Больше недели в Свердловской области искали пропавшего 33-летнего мужчину. Тело, которое сильно обгрызли бродячие собаки, обнаружили в лесу в Серове. Признаков насильственной смерти нет, а из вещей ничего не пропало, пишет E1.RU.

    По данным портала, мужчина ушел из дома 21 января, а с 23 января его искали полицейские, также участие в розыске принимали «ЛизаАлерт» и друзья пропавшего.

    30 января мужчину нашли погибшим. Собаки погрызли голову, ключицу и плечо.

    Следственный комитет региона проводит проверку, в ходе которой установят, когда и по какой причине пропавший скончался.

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    Свердловская областьБродячие собакиПропал человек
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