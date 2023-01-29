    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -2

    2 м/с, ю-з

    750мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd69.34eur75.41

    Починить крышу, а не сжечь её: в Петербурге тушили Адмиралтейские верфи

    1818
    4 комментария

    На Адмиралтейских верфях вечером воскресенья ЧП – горит крыша одного из зданий. На предприятии комментируют лаконично – «без пострадавших». «Фонтанка» узнала обстоятельства инцидента.

    Как стало известно «Фонтанке» 29 января, по предварительной информации, из-за мокрой погоды в одном из цехов предприятия начала протекать крыша. На место отправили работников со сваркой – чинить. В итоге из-за искры загорелся утеплительный материал и крыша вспыхнула.

    На место были вызваны пожарные. В данный момент возгорание локализовано, однако дознаватели работают с сотрудниками. Им предстоит выяснить, как именно произошло возгорание.

    «Произошло возгорание кровли одного из производственных подразделений, пострадавших нет», – заявили «Фонтанке» в пресс-службе Адмиралтейских верфей.

    Дым над Адмиралтейскими верфями не самое редкое явление. В августе прошлого года «Фонтанка» рассказывала, как на «Адмиралтейских верфях» горел строящийся траулер. А в январе 2023 года уже писала про эффектные испытания котельной установки.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарАдмиралтейские верфи
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close