Починить крышу, а не сжечь её: в Петербурге тушили Адмиралтейские верфи

На Адмиралтейских верфях вечером воскресенья ЧП – горит крыша одного из зданий. На предприятии комментируют лаконично – «без пострадавших». «Фонтанка» узнала обстоятельства инцидента.



Как стало известно «Фонтанке» 29 января, по предварительной информации, из-за мокрой погоды в одном из цехов предприятия начала протекать крыша. На место отправили работников со сваркой – чинить. В итоге из-за искры загорелся утеплительный материал и крыша вспыхнула.

На место были вызваны пожарные. В данный момент возгорание локализовано, однако дознаватели работают с сотрудниками. Им предстоит выяснить, как именно произошло возгорание.