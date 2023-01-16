Чёрный дым в центре Петербурга. Это не пожар

Читатели «Фонтанки», гулявшие по набережной Лейтенанта Шмидта, обратили внимание на клубы чёрного дыма, которые поднимались на противоположной стороне Невы, над территорией «Адмиралтейских верфей». На предприятии объяснили, что это не пожар.

«У нас всё в порядке. Возгорания никакого нету. Наш подрядчик на своём стенде испытывает котельную установку — пробный запуск делали. Дым рассеялся буквально за 30 секунд. Так что ни ущерба, ни пострадавших, ни возгорания», — успокоили горожан в пресс-службе предприятия 16 января.

В августе прошлого года «Фонтанка» рассказывала, как на «Адмиралтейских верфях» горел строящийся траулер.