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    Чёрный дым в центре Петербурга. Это не пожар

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    Читатели «Фонтанки», гулявшие по набережной Лейтенанта Шмидта, обратили внимание на клубы чёрного дыма, которые поднимались на противоположной стороне Невы, над территорией «Адмиралтейских верфей». На предприятии объяснили, что это не пожар.

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    Читатель «Фонтанки»

    «У нас всё в порядке. Возгорания никакого нету. Наш подрядчик на своём стенде испытывает котельную установку — пробный запуск делали. Дым рассеялся буквально за 30 секунд. Так что ни ущерба, ни пострадавших, ни возгорания», — успокоили горожан в пресс-службе предприятия 16 января.

    В августе прошлого года «Фонтанка» рассказывала, как на «Адмиралтейских верфях» горел строящийся траулер.

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