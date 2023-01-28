Минобороны: В ЛНР снаряд HIMARS попал в больницу, есть погибшие и раненые

Снаряд системы залпового огня HIMARS попал в здание районной больницы в Новоайдаре (ЛНР). Погибли 14 человек, ранены больше двадцати. Об этом 28 января сообщает Минобороны России.



По данным ведомства, удар по зданию районной больницы был нанесен около 07:30 утра. Стационар на протяжении многих месяцев лечил как местных жителей, так и военнослужащих. Помощь пациентам оказывали гражданские и военные медики.

«В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибли 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал», — говорится в сообщении Министерства обороны.