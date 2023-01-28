    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -9

    4 м/с, ю-з

    763мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd69.34eur75.41

    Боевые действия на Украине

    Минобороны: В ЛНР снаряд HIMARS попал в больницу, есть погибшие и раненые

    3900
    21 комментарий

    Снаряд системы залпового огня HIMARS попал в здание районной больницы в Новоайдаре (ЛНР). Погибли 14 человек, ранены больше двадцати. Об этом 28 января сообщает Минобороны России.

    По данным ведомства, удар по зданию районной больницы был нанесен около 07:30 утра. Стационар на протяжении многих месяцев лечил как местных жителей, так и военнослужащих. Помощь пациентам оказывали гражданские и военные медики.

    «В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибли 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал», — говорится в сообщении Министерства обороны.

    Врачи оказывают помощь пострадавшим в результате ракетного удара.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛНРРакетный удар

    Комментарии 21

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close