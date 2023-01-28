Владимира Путина попросили о новой переписи населения «от имени всех татар»

Глава Татарского совета Афганистана Забихулло Надери Татар обратился с письмом к Владимиру Путину и попросил провести новую перепись населения. Причиной послужили последние результаты Всероссийской переписи населения, согласно которым число татар в стране уменьшилось на 600 тысяч человек за 10 лет, сообщает РБК 28 января.



«Я хочу попросить от имени всех татар мира потребовать от исполнителей перепроверить результаты Всероссийской переписи населения 2021 года или провести ее заново», — говорится в письме. Сам Забихулло Татар отмечает, что могла произойти техническая ошибка, или же сами татары не стали указывать свою национальность во время переписи. «Очень важно разобраться в этом», — отметил он.