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    На Комендантском Toyota сбила 11-летнюю школьницу на пешеходном переходе

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    Ещё одна авария с пешеходом произошла в Приморском районе Петербурга 27 января. По предварительным данным, девочка шла по «зебре», но не посмотрела на светофор.

    О ребёнке, который попал под колёса автомобиля на Комендантском проспекте, сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В полицейском главке «Фонтанке» уточнили, что пострадавшей 11 лет.

    По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в начале седьмого часа вечера школьница без взрослых переходила дорогу у дома №59 — по «зебре», но на «красный».

    35-летний водитель Toyota Camry не избежал столкновения. Девочку увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Сотрудники полиции проводят проверку.

    Примерно за час до этого у Комендантской площади «Рено» выехал на тротуар в толпу пешеходов. Пострадали пять человек, двое в тяжёлом состоянии.

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