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    Пять человек пострадали после заезда «Рено» по тротуару у Комендантской

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    Выезд «Рено Сандеро» на тротуар рядом с Комендантской площадью в Приморском районе Петербурга отправил в больницу пять человек 27 января. Двое из них в тяжёлом состоянии.

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