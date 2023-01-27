Пять человек пострадали после заезда «Рено» по тротуару у Комендантской

Выезд «Рено Сандеро» на тротуар рядом с Комендантской площадью в Приморском районе Петербурга отправил в больницу пять человек 27 января. Двое из них в тяжёлом состоянии.
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Выезд «Рено Сандеро» на тротуар рядом с Комендантской площадью в Приморском районе Петербурга отправил в больницу пять человек 27 января. Двое из них в тяжёлом состоянии.
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