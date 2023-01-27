Renault влетел в людей на тротуаре на Комендантской. Кого-то пытаются достать из-под машины

Серьезное ДТП с произошло вечером 27 января в Приморском районе Петербурга. Легковой автомобиль влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
На углу улицы Уточкина и Комендантской площади, возле метро «Комендантский проспект», легковой автомобиль Renault вылетел на тротуар и сбил находившихся там людей, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На записи с места ДТП видно, как прохожие пытаются поддомкратить стоящую на тротуаре машину, чтобы кого-то достать, а рядом лежат еще несколько человек.
По словам очевидца Георгия, все остались живы. «Все живы, скорую вызвал два раза. Водителя не было видно. Сам шел на зелёный, и машина начала резко ехать», — пишет он в комментариях. На место прибыли две машины реанимации и скорая, добавляют в группе. Информация о произошедшем уточняется.
По данным «Яндекс.Пробок», движение в районе места ДТП сильно затруднено. Плотный затор скопился на улице Уточкина и проспекте Испытателей.