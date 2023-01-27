Кровь на тротуаре и одинокий «Рено». «Фонтанка» показывает место, где иномарка сбила людей

Жесткая авария в Приморском районе Петербурга ознаменовала собой конец рабочей недели. Неподалеку от Комендантской площади иномарка наехала на пешеходов.
Корреспондент «Фонтанки» побывал на месте аварии. По данным на 19:00 автомобиль все еще стоял там. На тротуаре виднелась кровь, а вероятная виновница аварии приходила в себя в машине ГИБДД.
Все произошло у дома 2 по улице Уточкина. По предварительным данным, женщине-водителю «Рено Сандеро» стало плохо за рулем, ее авто выехало на тротуар и сбило пятерых человек. В результате две женщины попали в больницу в тяжелом состоянии, а еще три горожанки госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщали в городском ГУ МВД.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»