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    Кровь на тротуаре и одинокий «Рено». «Фонтанка» показывает место, где иномарка сбила людей

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    Жесткая авария в Приморском районе Петербурга ознаменовала собой конец рабочей недели. Неподалеку от Комендантской площади иномарка наехала на пешеходов.

    Корреспондент «Фонтанки» побывал на месте аварии. По данным на 19:00 автомобиль все еще стоял там. На тротуаре виднелась кровь, а вероятная виновница аварии приходила в себя в машине ГИБДД.

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    Все произошло у дома 2 по улице Уточкина. По предварительным данным, женщине-водителю «Рено Сандеро» стало плохо за рулем, ее авто выехало на тротуар и сбило пятерых человек. В результате две женщины попали в больницу в тяжелом состоянии, а еще три горожанки госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщали в городском ГУ МВД.

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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