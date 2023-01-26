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    Фура, бензовоз, пять легковушек. На М-11 скопилась огромная пробка из-за массовой аварии

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    Массовая авария застопорила движение на московском малом кольце трасс А-107 и М-11 в Подмосковье вечером 26 января. Столкнулись 16 машин. Обошлось без пострадавших, но на месте скопилась огромная пробка около 15 километров.

    Фото: читатель MSK1.RU
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    Как сообщает MSK1.RU со ссылкой на очевидцев, на 57-м километре дороги столкнулись фура, бензовоз, 5 легковушек, грузовик. Машины буквально раскиданы по всем полосам. Предположительно они пытались уйти от удара. Фура «легла» поперек дороги.

    Фото: «Яндекс.Карты»
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    Дежурный МВД по Московской области подтвердил, что на трассе А-107 произошло массовое ДТП. По его информации, столкнулись 16 машин. Предположительно причиной аварии мог стать гололед. Информация уточняется.

    Фото: читатель MSK1.RU
    Фото: «Яндекс.Карты»

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    ДТПМассовое ДТПТрасса М-11ДТП на М-11
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