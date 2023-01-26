Фура, бензовоз, пять легковушек. На М-11 скопилась огромная пробка из-за массовой аварии

Массовая авария застопорила движение на московском малом кольце трасс А-107 и М-11 в Подмосковье вечером 26 января. Столкнулись 16 машин. Обошлось без пострадавших, но на месте скопилась огромная пробка около 15 километров.
Как сообщает MSK1.RU со ссылкой на очевидцев, на 57-м километре дороги столкнулись фура, бензовоз, 5 легковушек, грузовик. Машины буквально раскиданы по всем полосам. Предположительно они пытались уйти от удара. Фура «легла» поперек дороги.
Дежурный МВД по Московской области подтвердил, что на трассе А-107 произошло массовое ДТП. По его информации, столкнулись 16 машин. Предположительно причиной аварии мог стать гололед. Информация уточняется.