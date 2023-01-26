Беглов предложил засчитывать работу на оборонном заводе за альтернативную службу

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с инициативой засчитывать работу призывников на заводах оборонно-промышленного комплекса за альтернативную военную службу.
«У нас есть альтернативная служба. Но она сегодня связана в основном с медициной, другими направлениями — но не связана с нашей промышленностью. Может быть, рассмотреть вопрос, можно взять альтернативную службу, если человек идет в наш оборонный комплекс после колледжа?» — сказал 26 января Беглов на совещании с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушев (цитата по ТАСС).
Губернатор связал предложение с дефицитом квалифицированных рабочих кадров в промышленности, который достигает около 2/3 общей потребности в специалистах. Выпускники колледжей, проработав какое-то время на предприятии, затем призываются в армию, а завод теряет квалифицированных работников.