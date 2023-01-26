Электричка из Петербурга насмерть сбила лося в Ленобласти

Оттепель повысила риски встречи с лосями в Ленобласти. В Выборгском районе сохатый погиб под колесами поезда. Обстоятельства аварии выясняет транспортная полиция.
Около 10 часов утра 25 января поступила информация об аварии на железнодорожном перегоне Бородинское — Хийтола, сообщает 26 января пресс-служба Управления на транспорте МВД по СЗФО. На 76-м километре электропоезд сообщением «Петербург — Сортавала» сбил лося. Животное от полученных травм погибло на месте.
Из-за происшествия поезда задержались на час. Информацию о произошедшем передали в органы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира по Выборгскому району Ленобласти.
Ранее Росприроднадзор предупреждал, что из-за оттепели в Ленобласти возросли риски встретиться с лосями: сохатые стали активнее передвигаться и чаще выбегать на дороги. Вечером 16 января рейсовый автобус сообщением Петербург — Таллин сбил лося на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе. Люди тогда не пострадали, а животное погибло.