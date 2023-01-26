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    Куратор барного подполья Коновалов выходит из СИЗО после года ареста. Он согласился сотрудничать со следствием

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    Куратор барного подполья Александр Коновалов, обвиняемый в даче взятки, покинет СИЗО после года, проведенного под стражей. Как сообщает 26 января Объединенная пресс-служба судов, Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, но принял решение заменить ее на домашний арест.

    Напомним, скандального предпринимателя, который прославился борьбой с QR-кодами, арестовали в конце января 2022 года. Ему были предъявлены обвинения в посредничестве в передаче неустановленным сотрудникам полиции взятки в размере 50 000 рублей (по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ), в посредничестве в передаче сотрудникам полиции взятки в общей сумме 1 177 000 рублей (по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), в передаче сотруднику полиции взятки в общей сумме 36 000 рублей (по ч. 3 ст. 291 УК РФ), а также в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, создавшем угрозу массового заболевания людей (по ч. 1 ст. 236 УК РФ)

    Защита попросила заменить меру пресечения на домашний арест, указав на заключение обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве и на окончание следственных действий по делу.

    Суд указал, что следствие не представило данных о том, что обстоятельства, необходимые для заключения под стражу, в настоящее время не изменились, а также не отпала необходимость в сохранении в отношении обвиняемого самой строгой меры пресечения.

    Александр Коновалов будет находиться под домашним арестом до 19 апреля в жилом доме во Всеволожском районе Ленобласти.

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