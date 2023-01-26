Куратор барного подполья Коновалов выходит из СИЗО после года ареста. Он согласился сотрудничать со следствием

Куратор барного подполья Александр Коновалов, обвиняемый в даче взятки, покинет СИЗО после года, проведенного под стражей. Как сообщает 26 января Объединенная пресс-служба судов, Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, но принял решение заменить ее на домашний арест.



Напомним, скандального предпринимателя, который прославился борьбой с QR-кодами, арестовали в конце января 2022 года. Ему были предъявлены обвинения в посредничестве в передаче неустановленным сотрудникам полиции взятки в размере 50 000 рублей (по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ), в посредничестве в передаче сотрудникам полиции взятки в общей сумме 1 177 000 рублей (по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), в передаче сотруднику полиции взятки в общей сумме 36 000 рублей (по ч. 3 ст. 291 УК РФ), а также в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, создавшем угрозу массового заболевания людей (по ч. 1 ст. 236 УК РФ)

