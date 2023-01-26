В Петербурге ночью нашли коляску с младенцем. Мать забыла, что гуляла не одна

В Приморском районе Петербурга спасли младенца, брошенного на улице в ночь на 26 января. Беспечная мать всё проспала.

Коляску с ребенком нашли на остановке на пересечении Шуваловского и проспекта Авиаконструкторов, сообщает «Дорожный инспектор». Время шло к полуночи, малыш, вероятно, мёрз. Присматривать за ним было некому — мать была рядом только формально.

Женщину на вид 25–30 лет сморил настолько крепкий сон, что сотрудники патрульно-постовой службы УМВД Приморского района, первыми подоспевшие на место, вернуть ее в реальность не смогли.

Судя по видео, для этого пришлось приложить физическое усилие, когда у остановки уже ждала карета скорой.

Ребенка, которому едва ли много больше полутора месяцев, передали медикам. Матери перед обстоятельной беседой с полицейскими о родительских обязанностях предстоит протрезветь.