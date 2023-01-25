Роман Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд. Как прошло армейское дерби в Ледовом

Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





СКА и ЦСКА встретились в регулярном сезоне уже в шестой раз. Предыдущие три матча остались за москвичами, но в этот раз петербуржцам удалось взять реванш.

Битва СКА и ЦСКА последние несколько лет — это главное дерби КХЛ. Два легендарных армейских коллектива благодаря «Газпрому» и «Роснефти» имеют почти неограниченные ресурсы для привлечения топовых хоккеистов. Отсюда суперсоставы, яркий хоккей и борьба до последних минут почти в каждом матче.



Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вот уже несколько лет СКА постоянно уступает ЦСКА в плей-офф в финале Западной конференции. Так было и в прошлом сезоне, когда петербуржцы проиграли 3–4. В этом чемпионате между командами уже на стадии регулярного сезона получилась почти полноценная серия — шесть матчей. Петербуржцы начали отлично, дважды выиграв 2:3 (в овертайме) и 6:2. Однако затем москвичи взяли три встречи подряд 1:2, 1:3 и 2:4.



В целом же дела у СКА идут отлично. Напомним, что армейцы с Невы впервые проводят полноценный сезон под руководством Романа Ротенберга. К его желанию стать главным тренером многие относились с большим скепсисом, но пока Ротенберг доказывает, что вполне неплохо справляется с этой ролью. Петербуржцы с большим запасом идут на первом месте, как в Западной конференции, так и в сводной таблице (88 очков). На их счету после 55 матчей 42 победы и всего 13 поражений. Понятно, что в хоккее «цыплят» считают весной — по результатам плей-офф, но пока все выглядит так, что Роман Ротенберг, никогда не игравший на профессиональном уровне, каким-то образом сумел взломать эту игру. Можно сколько угодно говорить про ресурсы, но в СКА и более именитым специалистам не всегда удавалось добиваться таких результатов.



Шестой матч своеобразной «регулярной» серии против ЦСКА получился не менее боевым, чем предыдущие.

На лед СКА вышел в форме со специальными памятными шевронами, посвященными защитникам Ленинграда в блокаду. На шевронах изображены логотип клуба, надпись «Мы помним», годы блокады 1941–1944 и оливково-зеленая лента. Место в воротах занял Дмитрий Николаев, а не Владислав Подъяпольский, недавно подписавший со СКА новый двухлетний контракт на 90 млн рублей.



Пропустили петербуржцы первыми. Уже на 14 минуте встречи Даррен Диц мощным броском направил шайбу под самую перекладину. Шайба сразу выскочила из ворот и даже показалось, что взятия не было (ее правда сразу добил Михаил Григоренко), но на повторе удалось разглядеть правильного автора гола.



На 17-й Андрей Алтыбармакян и Владислав Каменев сцепились из-за чего-то и немного потолкались, за что были отправлены на скамейку штрафников. И почти сразу СКА сравнял счет. Александр Никишин отобрал шайбу в своей зоне и отдал на ход Марату Хайруллину. Тот на скорости выкатился на пятак и резким броском направил шайбу в угол ворот.



Во втором периоде Хайруллин чуть не подвел свою команду, заработав удаление за подножку на ровном месте, но реализовать численное преимущество ЦСКА не удалось. На 37 минуте за такое же нарушение судья удалил уже форварда москвичей Андрея Светлакова, но и СКА не смог воспользоваться шансом.

В третьем периоде армейцы с Невы сильно нарастили темп и взяли игру под свой контроль. Однако броски Дмитрия Яшкина и Никиты Гусева результата не принесли. Еще одно большинство за нарушение Владимира Брюквина также не получилось реализовать. Зато отличный бросок с добивания за две минуты до конца матча получился у Эмиля Галимова. Его гол вывел СКА вперед. В концовке у москвичей удалился защитник Никита Нестеров и третий гол забил в большинстве Никита Гусев. Итог 3:1 в пользу СКА и третья победа над ЦСКА в сезоне.



Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров:

«Игра получилась волнами. Не скажу, что мы испытывали какие-то проблемы, но не дожали свои моменты, комбинации. Сыграли слишком просто. Удаления в концовке? Ничего не буду говорить. Они есть, были и будут, поэтому мы работаем дальше. Всегда пытаемся не дать сопернику забить, когда получаем две минуты»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг:

«Важная победа. ЦСКА — сильный соперник, системная команда. То, что мы отрабатывали и те изменения, которые мы внесли, всё сработало. В большинстве наконец-то забили хорошие голы. Много удалений у нас, будем улучшать игровую дисциплину — судьи у нас профессиональные, лучшие в стране. Поэтому надо улучшить дисциплину и перестать удаляться. Ну и улучшать реализацию»

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

