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    СКА в третий раз за сезон обыграл ЦСКА

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    Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Встреча проходила в Петербурге 25 января.

    Армейцы с Невы выиграли со счетом 3:1. Голы за СКА забили Марат Хайруллин (18-я минута), Эмиль Галимов (58) и Никита Гусев (60). Автором единственной шайбы у ЦСКА стал Даррен Диц (14).

    Таким образом, СКА выиграл третий матч у ЦСКА в сезоне из шести.

    Благодаря этой победе петербуржцы продолжают лидировать в Западной конференции (90 очков), имея в своем активе 43 победы в 56 матчах. Следующий матч СКА проведет 27 января в Ярославле против «Локомотива».

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