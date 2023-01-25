СКА в третий раз за сезон обыграл ЦСКА

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Встреча проходила в Петербурге 25 января.
Армейцы с Невы выиграли со счетом 3:1. Голы за СКА забили Марат Хайруллин (18-я минута), Эмиль Галимов (58) и Никита Гусев (60). Автором единственной шайбы у ЦСКА стал Даррен Диц (14).
Таким образом, СКА выиграл третий матч у ЦСКА в сезоне из шести.
Благодаря этой победе петербуржцы продолжают лидировать в Западной конференции (90 очков), имея в своем активе 43 победы в 56 матчах. Следующий матч СКА проведет 27 января в Ярославле против «Локомотива».