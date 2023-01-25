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    FT: Wintershall Dea заявила, что «Газпром» снял со счетов совместных предприятий 2 млрд евро наличными

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    Компания Wintershall Dea сообщила, что «Газпром» обнулил счета совместных с ней предприятий, сняв около 2 миллиардов евро наличными. Об этом рассказал исполнительный директор Марио Мерен, пишет 25 января Financial Times.

    По его словам, «Газпром» взял под свой контроль три совместных предприятия с немецкой компанией в Сибири и опустошил их банковские счета.

    Wintershall Dea, как уточняет РБК, — крупнейшая нефтегазовая компания в Европе, принадлежащая нефтехимическому концерну BASF (67%) и компании LetterOne (33%), основанной Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым. Ведет добычу газа и нефти в Норвегии, Германии, а также в России совместно с «Газпромом», работает в Латинской Америке, Египте и на Ближнем Востоке.

    Почти через год после начала спецоперации на Украине, 17 января 2023 года, Wintershall Dea заявила, что покидает Россию с убытком в 5,3 миллиарда евро.

    Компания была одним из инвесторов «Северного потока-2», вложила в проект 730 миллионов евро, но остановила финансирование. Убытки компании связаны с долями в Nord Stream AG и WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG.

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