FT: Wintershall Dea заявила, что «Газпром» снял со счетов совместных предприятий 2 млрд евро наличными

Компания Wintershall Dea сообщила, что «Газпром» обнулил счета совместных с ней предприятий, сняв около 2 миллиардов евро наличными. Об этом рассказал исполнительный директор Марио Мерен, пишет 25 января Financial Times.



По его словам, «Газпром» взял под свой контроль три совместных предприятия с немецкой компанией в Сибири и опустошил их банковские счета.



Wintershall Dea, как уточняет РБК, — крупнейшая нефтегазовая компания в Европе, принадлежащая нефтехимическому концерну BASF (67%) и компании LetterOne (33%), основанной Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым. Ведет добычу газа и нефти в Норвегии, Германии, а также в России совместно с «Газпромом», работает в Латинской Америке, Египте и на Ближнем Востоке.

