Германская нефтегазовая компания Wintershall Dea покидает Россию

Германская нефтегазовая компания Wintershall Dea заявила, что покидает Россию с убытком в 5,3 миллиарда евро. Об этом говорится в публикации компании от 17 января.



«Wintershall Dea намерена полностью покинуть Россию в установленном порядке с соблюдением всех применимых законов и правил», — говорится в сообщении. Дальнейшую работу в РФ в Wintershall Dea посчитали нецелесообразной из-за введенных в последнее время ограничений против западных компаний.

Немецкий производитель газа и нефти Wintershall Dea был одним из инвесторов «Северного потока — 2», вложил в проект 730 миллионов евро, но остановил финансирование. Убытки компании связаны с долями в Nord Stream AG и WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG.