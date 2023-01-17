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    Германская нефтегазовая компания Wintershall Dea покидает Россию

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    Германская нефтегазовая компания Wintershall Dea заявила, что покидает Россию с убытком в 5,3 миллиарда евро. Об этом говорится в публикации компании от 17 января.

    «Wintershall Dea намерена полностью покинуть Россию в установленном порядке с соблюдением всех применимых законов и правил», — говорится в сообщении. Дальнейшую работу в РФ в Wintershall Dea посчитали нецелесообразной из-за введенных в последнее время ограничений против западных компаний.

    Немецкий производитель газа и нефти Wintershall Dea был одним из инвесторов «Северного потока — 2», вложил в проект 730 миллионов евро, но остановил финансирование. Убытки компании связаны с долями в Nord Stream AG и WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG.

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    Комментарии 30

    Курю с 3х лет17 Янв 2023 в 23:35
    В сегодняшних условиях, когда кто-то там куда-то спрыгнул, ушёл, предпочёл прекратить здесь деятельность, они пожалеют об этом. Они пожалеют, потому что Россия — страна с огромными возможностями.
    +0−8
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