«Командировка» под подпиской закончилась для мужчины путешествием из аэропорта Сочи в СИЗО Петербурга

Обвиняемый в крупном мошенничестве с автомобилями в Петербурге сбежал из-под подписки и месяцами скрывался от полиции. Наконец его отловили в аэропорту Сочи. В отговорку о командировке суд не поверил и больше отпускать его не стал.
Уроженец Всеволожска Антипов обвиняется в трех эпизодах по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой) и 18 эпизодах по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), сообщает 25 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. По версии следствия, с января по август 2018 года он вместе с другими соучастниками от имени ООО «Авто-Драйв» заключил с 21 автовладельцем агентские договоры, по которым обязан был организовать продажу их машин. Однако, получив автомобили в свое распоряжение, злоумышленник с соучастниками самостоятельно реализовали их без ведома и согласия потерпевших.
В июне 2020 года мужчине было предъявлено обвинение. Давать показания он отказался. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде, а он в итоге скрылся. 20 октября 2022 года фигуранта объявили в розыск. И 22 января 2023 года его задержали на территории аэропорта Сочи.
После этого Антипову попросили изменить меру пресечения на заключение под стражу. Обвиняемый возражал и просил избрать ему запрет определенных действий, утверждая, что просто уехал в длительную командировку. Куйбышевский районный суд Петербурга в эту историю не поверил и отправил его в СИЗО до 22 февраля.