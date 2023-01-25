«Командировка» под подпиской закончилась для мужчины путешествием из аэропорта Сочи в СИЗО Петербурга

Обвиняемый в крупном мошенничестве с автомобилями в Петербурге сбежал из-под подписки и месяцами скрывался от полиции. Наконец его отловили в аэропорту Сочи. В отговорку о командировке суд не поверил и больше отпускать его не стал.



Уроженец Всеволожска Антипов обвиняется в трех эпизодах по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой) и 18 эпизодах по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), сообщает 25 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. По версии следствия, с января по август 2018 года он вместе с другими соучастниками от имени ООО «Авто-Драйв» заключил с 21 автовладельцем агентские договоры, по которым обязан был организовать продажу их машин. Однако, получив автомобили в свое распоряжение, злоумышленник с соучастниками самостоятельно реализовали их без ведома и согласия потерпевших.