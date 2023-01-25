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    ЗакС Петербурга не стал рассматривать законопроект об уголовной ответственности за призывы к применению ядерного оружия

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    Законодательное собрание Петербурга 25 января исключило из повестки пленарного заседания проект федеральной инициативы за публичные призывы к применению ядерного оружия, которую внесла фракция партии «Яблоко». Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

    Фракция предлагала дополнить Уголовный кодекс статьей о публичных призывах к применению ядерного оружия и пропаганде его применения. Авторы предлагали наказание от штрафа в размере 100 тысяч рублей до 3 лет лишения свободы. За те же действия с использованием СМИ или интернета, либо если призывы звучат от лиц, занимающих государственные должности, предлагалось наказывать штрафом от 300 тысяч рублей или лишением свободы до 5 лет.

    С инициативой исключить проект из рассмотрения выступил единоросс Константин Чебыкин. По его мнению, законопроект противоречит действующему законодательству. К слову, юридическое управление парламента в своем заключении пришло к другим выводам и отметило только, что редакция предлагаемой статьи «требует уточнения» в «целях точного определения объективной стороны преступления».

    Как отметил замглавы фракции Борис Вишневский в комментарии «Фонтанке», перед угрозой ядерной войны мир стоял 60 лет назад, и тогдашним руководителям «хватило ума удержаться». Теперь, по словам депутата, с такими призывами выступают те, кто никогда не участвовал в боевых действиях, и вместо «никогда больше» грезят «можем повторить». В том числе намеки на использование ядерного оружия поступают от высокопоставленных государственных деятелей и руководства РПЦ, добавил депутат.

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