ЗакС Петербурга не стал рассматривать законопроект об уголовной ответственности за призывы к применению ядерного оружия

Законодательное собрание Петербурга 25 января исключило из повестки пленарного заседания проект федеральной инициативы за публичные призывы к применению ядерного оружия, которую внесла фракция партии «Яблоко». Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.



Фракция предлагала дополнить Уголовный кодекс статьей о публичных призывах к применению ядерного оружия и пропаганде его применения. Авторы предлагали наказание от штрафа в размере 100 тысяч рублей до 3 лет лишения свободы. За те же действия с использованием СМИ или интернета, либо если призывы звучат от лиц, занимающих государственные должности, предлагалось наказывать штрафом от 300 тысяч рублей или лишением свободы до 5 лет.

