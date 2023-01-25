Создателя «Рика и Морти» отстранили от нового сезона после обвинений в домашнем насилии

Над новым сезоном «Рика и Морти» не будет работать сценарист и создатель мультсериала Джастин Ройланд, который также озвучивал главных героев Рика Санчеса и Морти Смита. Причина — обвинение в домашнем насилии. Об этом 25 января сообщила телесеть Adult Swim, выпускающая сериал.

«Adult Swim завершила свое сотрудничество с Джастином Ройландом. «Рик и Морти» продолжит выходить. Талантливая и увлеченная делом команда усердно работает над седьмым сезоном», — говорится в сообщении.

По данным The Hollywood Reporter, у «Рика и Морти» останется один продюсер — Дэн Хармон, а главных героев озвучит другой актер.