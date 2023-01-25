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    Создателя «Рика и Морти» отстранили от нового сезона после обвинений в домашнем насилии

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    Над новым сезоном «Рика и Морти» не будет работать сценарист и создатель мультсериала Джастин Ройланд, который также озвучивал главных героев Рика Санчеса и Морти Смита. Причина — обвинение в домашнем насилии. Об этом 25 января сообщила телесеть Adult Swim, выпускающая сериал.

    «Adult Swim завершила свое сотрудничество с Джастином Ройландом. «Рик и Морти» продолжит выходить. Талантливая и увлеченная делом команда усердно работает над седьмым сезоном», — говорится в сообщении.

    По данным The Hollywood Reporter, у «Рика и Морти» останется один продюсер — Дэн Хармон, а главных героев озвучит другой актер.

    Джастина Ройланда обвиняют в нанесении телесных повреждений девушке, чье имя засекречено, а также ее незаконном лишении свободы, которое сопровождалось угрозами, насилием и введением в заблуждение. Все это якобы происходило в январе 2022 года. Сам создатель «Рика и Морти» вину не признал и после нахождения под стражей в мае 2020 года освободился под залог в 50 тысяч долларов.

    С того момента состоялось более десятка слушаний. Адвокат Ройланда уверен в невиновности подзащитного и ожидает, что дело будет закрыто.

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    Рик и МортиМультсериал
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