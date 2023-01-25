Песков рассказал о последней встрече Путина и Зеленского

Президент РФ Владимир Путин не общался с украинским лидером Владимиром Зеленским на протяжении нескольких лет. Об этом, как передаёт 25 января РИА Новости, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



Путин и Зеленский встречались лично в 2019 году на саммите в «нормандском формате» в Париже — в том числе в рамках двусторонних переговоров. Затем, по данным Кремля, имели место несколько звонков, например в феврале и июле 2020 года. После этого сообщений о контактах не было.



Журналист задал Пескову вопрос, верно ли, что уже несколько лет у Путина не было ни личных, ни телефонных контактов с президентом Украины. «Верно», — ответил пресс-секретарь.