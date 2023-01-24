Пропавшую после свидания со взрослым мужчиной школьницу нашли почти за 4 тысячи километров от дома

Пропавшую в Бурятии после свидания со взрослым мужчиной 13-летнюю школьницу нашли в Челябинске. Как она очутилась почти за четыре тысячи километров от дома, пока не сообщается. Ребенка искали неделю.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД Бурятии 24 января, в настоящее время с девочкой работают сотрудники полиции. Вскоре ее передадут законным представителям.



Как сообщал ранее республиканский Следственный комитет, школьница живет в селе Сотниково Иволгинского района. Вечером 17 января она ушла из дома якобы навестить бабушку, но направилась на встречу с мужчиной, с которым общалась на сайте знакомств. Они покатались на машине, и он привез новую знакомую обратно в Сотниково, там она вышла у спортивного клуба. Мужчина рассказал, что девочка собиралась направиться в село Старое Татаурово Прибайкальского района к друзьям.