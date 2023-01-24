    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -4

    3 м/с, ю-з

    771мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd68.75eur74.69

    Пропавшую после свидания со взрослым мужчиной школьницу нашли почти за 4 тысячи километров от дома

    10316
    3 комментария

    Пропавшую в Бурятии после свидания со взрослым мужчиной 13-летнюю школьницу нашли в Челябинске. Как она очутилась почти за четыре тысячи километров от дома, пока не сообщается. Ребенка искали неделю.

    Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД Бурятии 24 января, в настоящее время с девочкой работают сотрудники полиции. Вскоре ее передадут законным представителям.

    Как сообщал ранее республиканский Следственный комитет, школьница живет в селе Сотниково Иволгинского района. Вечером 17 января она ушла из дома якобы навестить бабушку, но направилась на встречу с мужчиной, с которым общалась на сайте знакомств. Они покатались на машине, и он привез новую знакомую обратно в Сотниково, там она вышла у спортивного клуба. Мужчина рассказал, что девочка собиралась направиться в село Старое Татаурово Прибайкальского района к друзьям.

    По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Найден ребенокПоиск детейПропала школьница
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ9
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close