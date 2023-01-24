В Бурятии 13-летняя школьница пропала после свидания с взрослым мужчиной

Школьница пропала в Бурятии после свидания с взрослым мужчиной. Ее кавалер утверждает, что благополучно привез подростка, куда она просила. Поиски идут с 17 января.
Как сообщает республиканский Следственный комитет 24 января, 13-летняя девочка живет в селе Сотниково Иволгинского района. Установлено, что вечером она ушла из дома под предлогом проведать бабушку, но направилась на встречу с мужчиной, с которым познакомилась в Интернете. Они покатались на машине, и он довез новую знакомую обратно в Сотниково, там она вышла у спортивного клуба. Мужчина рассказал, что девочка собиралась направиться в село Старое Татаурово Прибайкальского района к друзьям.
Его показания детально проверяются. Опрашиваются работники магазинов и заведений общепита по возможному пути следования девочки, изымаются записи с видеокамер, исследуются заброшенные дома и пустыри в селах Еловка, Старое Татаурово и ДНТ «Колос».
В поисках принимают участие волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело.