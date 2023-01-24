    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -4

    3 м/с, ю-з

    771мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd68.63eur74.73

    В Бурятии 13-летняя школьница пропала после свидания с взрослым мужчиной

    5453
    2 комментария

    Школьница пропала в Бурятии после свидания с взрослым мужчиной. Ее кавалер утверждает, что благополучно привез подростка, куда она просила. Поиски идут с 17 января.

    Как сообщает республиканский Следственный комитет 24 января, 13-летняя девочка живет в селе Сотниково Иволгинского района. Установлено, что вечером она ушла из дома под предлогом проведать бабушку, но направилась на встречу с мужчиной, с которым познакомилась в Интернете. Они покатались на машине, и он довез новую знакомую обратно в Сотниково, там она вышла у спортивного клуба. Мужчина рассказал, что девочка собиралась направиться в село Старое Татаурово Прибайкальского района к друзьям.

    Его показания детально проверяются. Опрашиваются работники магазинов и заведений общепита по возможному пути следования девочки, изымаются записи с видеокамер, исследуются заброшенные дома и пустыри в селах Еловка, Старое Татаурово и ДНТ «Колос».

    В поисках принимают участие волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Поиски ребенкаПропалПропал ребенокПропала девочка
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close