В Бурятии 13-летняя школьница пропала после свидания с взрослым мужчиной

Школьница пропала в Бурятии после свидания с взрослым мужчиной. Ее кавалер утверждает, что благополучно привез подростка, куда она просила. Поиски идут с 17 января.



Как сообщает республиканский Следственный комитет 24 января, 13-летняя девочка живет в селе Сотниково Иволгинского района. Установлено, что вечером она ушла из дома под предлогом проведать бабушку, но направилась на встречу с мужчиной, с которым познакомилась в Интернете. Они покатались на машине, и он довез новую знакомую обратно в Сотниково, там она вышла у спортивного клуба. Мужчина рассказал, что девочка собиралась направиться в село Старое Татаурово Прибайкальского района к друзьям.

