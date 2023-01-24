Бастрыкин проследит за Петербургом лично. Таков приказ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал приказ о системе контроля за деятельностью Главного следственного управления по Петербургу. Его он берет на себя.



По данным «Фонтанки», приказ подписан накануне. Согласно ему, контроль за деятельностью ГСУ СК по Санкт-Петербургу Александр Бастрыкин теперь оставляет за собой лично.

«Фонтанка» неоднократно рассказывала о том, как увеличилась активность Александра Бастрыкина в отношении петербургских инфоповодов. Диапазон чрезвычайно широк: это вопросы транспортной безопасности, архитектурного наследия, отдельно стоящие ларьки, преступления со стороны мигрантов и их же задержания, ЖКХ, происшествия с подростками и детьми. Глава СК регулярно дает поручения ГСУ по Петербургу проверить информацию из соцсетей, доложить ему о той или иной ситуации или возбудить уголовное дело.