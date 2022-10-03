Бастрыкин поставил на контроль розыск мужчины, который едва не увёл девочку из ТЦ в Пушкине

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался мужчиной, пристававшим к десятилетнему ребёнку в лифте торгового центра в Пушкинском районе Петербурга. Он хочет знать, как продвигаются поиски разговорчивого незнакомца.
Как сообщили в пресс-службе комитета 3 октября, исполняющей обязанности руководителя петербургского Следкома Марине Парастаевой поручено доложить о ходе процессуальной проверки. Личность незнакомца, который навязывал своё общество школьнице, ещё не установлена, следует из релиза.
«Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавляют в СКР.
«Фонтанка» писала, что девочка десяти лет столкнулась с подозрительным мужчиной в ТЦ «Константиновский» в Пушкине накануне. Со слов матери, тот ехал с её дочерью в лифте и уговаривал ребёнка уйти с ним.