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    Бастрыкин поставил на контроль розыск мужчины, который едва не увёл девочку из ТЦ в Пушкине

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    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался мужчиной, пристававшим к десятилетнему ребёнку в лифте торгового центра в Пушкинском районе Петербурга. Он хочет знать, как продвигаются поиски разговорчивого незнакомца.

    Как сообщили в пресс-службе комитета 3 октября, исполняющей обязанности руководителя петербургского Следкома Марине Парастаевой поручено доложить о ходе процессуальной проверки. Личность незнакомца, который навязывал своё общество школьнице, ещё не установлена, следует из релиза.

    «Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавляют в СКР.

    «Фонтанка» писала, что девочка десяти лет столкнулась с подозрительным мужчиной в ТЦ «Константиновский» в Пушкине накануне. Со слов матери, тот ехал с её дочерью в лифте и уговаривал ребёнка уйти с ним.

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