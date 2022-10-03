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    В Пушкине ищут мужчину, который чуть не увел из ТЦ 10-летнюю девочку

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    Уголовное дело по статье о развратных действиях готовятся возбудить в Пушкинском районе Петербурга. В его основу может лечь встреча 10-летней девочки с незнакомым мужчиной в лифте ТЦ «Константиновский». Об этом «Фонтанке» стало известно 3 октября.

    Накануне о подозрительном посетителе торгового центра сообщила в полицию местная жительница. Она рассказала, что во время вечерней прогулки ее 10-летняя дочь зашла в лифт ТЦ. Мать в это время ожидала ребенка на улице. В лифте к девочке пристал мужчина, который попытался уговорить школьницу пойти с ним.

    Ориентировка на подозреваемого уже составлена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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