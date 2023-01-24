Художник Дмитрий Шагин: «Последний раз меня запрещали в 1986 году, и вот опять»

Фото: предоставлено Дмитрием Шагиным Поделиться Поделиться





Петербургский художник, лидер митьков Дмитрий Шагин столкнулся с «рукой Москвы» в буквальном смысле слова: на выставке в столичном Всероссийском музее декоративного искусства эта самая рука закрасила текст на плакате персонажей его картины, гласивший: «Митьки никого не хотят победить». Правда, лишь на баннере с воспроизведением работы. А сам оригинал картины просто попросили с выставки убрать — «в связи с присутствием политического подтекста». Узнав из телеграм-каналов о том, что хорошо знакомый всем поклонникам митьков слоган вдруг вызвал вопросы, «Фонтанка» связалась с Шагиным.



— Дмитрий Владимирович, говорят, в Москве не распознали петербургские традиции!

— Да, там вообще очень странная история: дело в том, что это давний мой сюжет и он не имеет отношения ни к какой [спецоперации] вообще, этот лозунг митьков еще в 1984 году был написан Шинкаревым (художник Владимир Шинкарев был одним из основателей творческой группы). И по этому поводу никто никогда вообще никаких претензий не предъявлял. Организаторы выставки — журнал «Декоративное искусство» (это у них была выставка к юбилею журнала) — спросили: «Нет ли у вас на тему праздника?» А у нас есть праздник, митьковский, — мы придумали «День тельняшки» в свое время. Ну, вы слышали про него.



— Да, конечно. И писали о нем неоднократно.

— Вот, и у нас выставки проходили, например в Военно-морском музее, — никогда никаких претензий ни у кого не было. И тут, значит, отправили картину, и все было нормально, все висело, было принято государственным музеем, Министерством культуры... А потом вдруг они почему-то написали бумагу, что нужно картину изъять, потому что она носит какой-то политический подтекст, который они в ней увидели. То есть бред какой-то уже! Я, конечно, в шоке от всего! Ну, что делать, — я картину спас, приехал в Москву, вчера ее забрал, сейчас повезу в Петербург.



Фото: предоставлено Дмитрием Шагиным Поделиться Поделиться





— А как вам об этом сообщили?

— Организаторы, извиняясь, мне позвонили, сказали: «Такое дело, извините, мы ничего поделать не могли».

— То есть организаторы проводили выставку на территории Музея декоративно-прикладного искусства.



— Да. И более того, там висел печатный баннер, где были изображены все участвующие картины-открытки — а на них изображены разные праздники, и придуманные. И вот на репродукции моей картины несмываемой красной краской была замазана эта надпись — «Митьки никого не хотят победить!». Я пытался отмыть — не отмывается. Они сказали, что это гуашь, но не получается. То есть просто испортили еще и изображение картины. Я, честно говоря, в замешательстве был: я думал, это всё — так... А тут — что-то жестко! Закрасили так, что никогда никто не отмоет. Ну, слава богу, не на самой картине — саму картину я забрал, — а на этом баннере.



Фото: предоставлено Дмитрием Шагиным Фото: предоставлено Дмитрием Шагиным Фото: предоставлено Дмитрием Шагиным Поделиться Поделиться





— Баннер — это же просто распечатка?

— Да, распечатка, где картина изображена как открытка. Это же была выставка вроде как открыток.

— А когда буквы с флага на вашей картине убрали, получился просто красный флаг? Взамен ничего не написано, просто такие «советские» получились митьки?



— Да-да. Я хочу еще сказать, что в последний раз мою работу запрещали в 1986 году — это был портрет Николая Гумилева, поэта. И считалось, что его тоже нельзя почему-то. Прошло сколько лет — 35, что ли, — и вот опять! Да что ж такое! Я, честно говоря, не ожидал. Ничего там такого вроде, добрая, хорошая картина. Вызывает позитивные чувства у людей. А вот такая история.



— А Гумилева тогда кто запрещал?

— Это у нас были выставки в ТЭИИ (Товариществе экспериментального изобразительного искусства). Приходили комиссии от комитета по культуре. ТЭИИ было организовано вместе с рок-клубом в 1981 году. И вот с 1986 года — опять двадцать пять! Только даже не двадцать пять, а больше. — Вот эту картину, которую сейчас запретили, вы к московской выставке рисовали или нет?

— Я ее специально рисовал к этой выставке, но в честь Дня тельняшки — поэтому у меня на ней люди в тельняшках. Мы же как обычно празднуем: ко Дню тельняшки мы даже шили такую специальную большую тельняшку на 16 человек! А эта картина — новая, свежая, не выставлялась никогда.



— Но это у вас повторяющийся сюжет в творчестве, похожие были работы?

— Были, но там были другие персонажи. Тут у меня девушки, митек на баяне. А так у меня и в дисках такое оформление использовалось — это старый лозунг, старый сюжет — с середины 1980-х! А я сделал новую версию, для «открытки».

— То есть композиционно она другая.

— Другая, да. По просьбе редакции Дмитрий Шагин предоставил фотографии, сделанные на выставке еще с его картиной и с другой, которая появилась на ее месте после означенных событий. Когда точно произошла замена, художник сказать не может.



Фото: предоставлено Дмитрием Шагиным Фото: предоставлено Дмитрием Шагиным Поделиться Поделиться





Выставка работу завершила накануне, автор забрал свое произведение 23 января и в эти часы везет своих «Митьков, которые никого не хотят победить» поездом в Петербург. А произошедшее в Москве считает актом вандализма: пусть и только на плакате с репродукцией, но кто-то вмешался в его произведение, изменив смысл художественного высказывания. Ведь выйти под красной растяжкой — совсем не то, что выйти с добродушной растяжкой о том, что никого и нигде не хочешь победить ни в чем, — а просто живешь, и все вокруг — «братушки» да «сестрички», как называют гостей своей галереи митьки.



«Фонтанка» обратилась за комментариями в приемную директора Всероссийского музея декоративного искусства Елены Титовой. Там попросили изложить вопрос в письме, отправив его на электронную почту, что и было сделано. Ответа в редакцию пока не поступило.