В петербургском СК сменился исполняющий обязанности руководителя. Место Парастаевой занял Бобков

Спустя почти 2 года в ГСУ СК по Петербургу сменился исполняющий обязанности руководителя. Место Марины Парастаевой занял Олег Бобков, который раньше был заместителем главы Западного межрегионального управления СК на транспорте. О кадровых перестановках 24 января сообщает пресс-служба ведомства.



В пресс-службе сообщили, что Олег Бобков был назначен приказом председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина 23 января 2023 года.

Марина Парастаева была в должности и. о. руководителя с марта 2021 года, когда свой пост оставил Александр Клаус, став заместителем председателя СКР.