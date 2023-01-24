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    В петербургском СК сменился исполняющий обязанности руководителя. Место Парастаевой занял Бобков

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    Спустя почти 2 года в ГСУ СК по Петербургу сменился исполняющий обязанности руководителя. Место Марины Парастаевой занял Олег Бобков, который раньше был заместителем главы Западного межрегионального управления СК на транспорте. О кадровых перестановках 24 января сообщает пресс-служба ведомства.

    В пресс-службе сообщили, что Олег Бобков был назначен приказом председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина 23 января 2023 года.

    Марина Парастаева была в должности и. о. руководителя с марта 2021 года, когда свой пост оставил Александр Клаус, став заместителем председателя СКР.

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    Следственный комитетСК ПетербургаРуководитель СК Петербурга
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