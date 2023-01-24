Посол РФ: Запад планирует поставить Эстонии вооружение, которое способно держать под прицелом Петербург

Запад планирует поставить Эстонии современные виды обычных вооружений, которое способы держать Санкт-Петербург под прицелом. Об этом 24 января рассказал российский посол Владимир Липаев, передает ТАСС со ссылкой на «Соловьев Live».
«Сюда планируется поставить самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург, создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия. Невольно задаешься вопросом: а с кем Эстония планирует воевать?», — сказал дипломат.
Посол РФ в Эстонии Владимир Липаев покинет страну не позднее 7 февраля. Накануне стало известно о понижении дипломатического уровня отношений России и Эстонии. Послы уедут — в странах останется временный поверенный в делах.