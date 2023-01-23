В Костромской области будут судить грабителей майнинг-фермы. Они напали на лесопилку

В Костромской области будут судить шестерых членов преступной группы, которые обвиняются в разбойном нападении на лесопилку и хищении майнинг-ферм. Об этом вечером 23 января со ссылкой на областной суд сообщает РИА Новости.



По версии следствия, лидером группировки является ранее судимый мужчина 1996 года рождения. Он узнал от знакомого, что на территории лесопилки в Шарьинском районе занимаются майнингом. Найдя пятерых сообщников, он организовал разбойное нападение на лесопилку.



Похищенные майнинг-фермы злоумышленниками были реализованы, а вырученные от их продажи средства распределены между участниками преступной группы, уточнили в суде.

