    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -8

    2 м/с, зап

    779мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd68.67eur74.34

    В Петербурге дополнительную соцподдержку получат «народные» горожане

    3834
    5 комментариев

    Внесение изменений в Социальный кодекс Петербурга было одобрено на рабочем заседании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Об этом 23 января говорится на сайте Смольного.

    Ежемесячные дополнительные выплаты устанавливаются тем жителям, которые удостоены почётного звания категории «народный», — артистам и художникам РСФСР, СССР и РФ, а также учителям и архитекторам СССР и РФ.

    «Это высшие звания Российской Федерации. Право на дополнительную меру социальной поддержки обусловлено наличием выдающихся достижений и особых заслуг перед Россией и Санкт-Петербургом», — сказано в сообщении.

    В текущем году ежемесячные выплаты составят 30 тыс. руб. Мера поддержки носит заявительный характер. Получить денежные средства смогут те, кто проживает в Петербурге не менее десяти лет и получает пенсию либо достиг пенсионного возраста.

    Высшие почётные звания категории «народный» в Северной столице имеют 145 артистов, 13 художников, три архитектора и четыре учителя.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Социальная политикаСоциальные выплатыСоцподдержка
    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ16
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close