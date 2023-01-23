В Петербурге дополнительную соцподдержку получат «народные» горожане

Внесение изменений в Социальный кодекс Петербурга было одобрено на рабочем заседании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Об этом 23 января говорится на сайте Смольного.



Ежемесячные дополнительные выплаты устанавливаются тем жителям, которые удостоены почётного звания категории «народный», — артистам и художникам РСФСР, СССР и РФ, а также учителям и архитекторам СССР и РФ.

«Это высшие звания Российской Федерации. Право на дополнительную меру социальной поддержки обусловлено наличием выдающихся достижений и особых заслуг перед Россией и Санкт-Петербургом», — сказано в сообщении.