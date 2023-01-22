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    На скотобойне в Гонконге свинья убила мясника

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    В Гонконге свинья на скотобойне оказала настолько активное сопротивление, что случайно убила мясника. Подробности 22 января сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

    61-летнего работника скотобойни с раной ноги и тесаком в руке обнаружил лежащим на полу его коллега. По предварительной информации, мясник оглушил свинью электрошоком и собирался зарезать, но животное пришло в себя и ринулось в бой. Во время борьбы свинья уронила мужчину и тому воткнулся в ногу 40-сантиметровый нож.

    Медики госпитализировали пострадавшего, но тот скончался в больнице от полученной травмы.

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