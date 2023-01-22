Сводят с ума: эти ароматы считаются самыми сексуальными в мире — их обожают 85% мужчин и женщин

А вы обращаете внимание на запахи? Даже если ответ «нет», знайте, чаще всего это происходит неосознанно Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться





С давних времен люди пытались найти или создать афродизиак, который магическим образом будет привлекать к ним нужного партнера (и всех ненужных тоже за компанию). К счастью, эти поиски до сих пор не увенчались абсолютным успехом. Но среди прочих равных есть ароматы-фавориты, которые заставляют взглянуть на вас по-другому и испытать определенные импульсы. Наши коллеги из Marie Claire посмотрели новое исследование на эту тему, а редакция Городских порталов вспомнила, какие ароматы любят звезды и как правильно наносить духи.

Самый привлекательный аромат для мужчин Издание Irish Mirror опубликовало новое социальное исследование. Оказалось, 85% мужчин (почти из 4000 опрошенных) считают цветочный аромат самым притягательным. Вторые по привлекательности — яркие и сладкие запахи. Они нравятся 81% респондентов. Дальше идут любители фруктового парфюма. 78% опрошенных мужчин заявили, что свежий фруктовый аромат — самое сексуальное, что может носить женщина. Например, аромат цитруса нравится 69% респондентов. Отдельно участники опроса отметили ванильные запахи — 73% мужчин назвали его своим любимым ароматом на женщинах.

Мужчины, давайте устроим свое голосование. Какой аромат кажется вам самым привлекательным? Цветочный Сладкий Обожаю свежий фруктовый Ваниль просто восторг Мне вообще неважно Люблю, когда женщина не пользуется духами Хочу посмотреть результаты

Самый привлекательный аромат для женщин Женщины тоже оказались единодушны — 85% участниц опроса заявили, что их самый любимый мужской запах — древесный с нотками мускуса и пачулей. 72% дам без ума от сандаловых нот в аромате. Мятные и базиликовые запахи нравятся 64%, а цитрусовые нотки на мужчинах любят 57% опрошенных.



Женщины, ваша очередь. От какого аромата вы не сможете устоять? Древесный с нотками мускуса и пачулей Сандаловые ароматы Свежие мятные и базиликовые парфюмы Цитрусовые ароматы Мужчина должен пахнуть естественно Не обращаю внимания на такие мелочи, главное — ум Хочу посмотреть результаты

Мало правильно выбрать туалетную воду или духи, нужно еще уметь ими пользоваться. Желательно, конечно, чтобы окружающие не задыхались вокруг вас. Мы подготовили полезный обзор, где ответили на самые популярные вопросы об ароматах. Вот некоторые из них:

Сколько парфюма нужно на себя наносить? Весь парфюм делится на четыре основные концентрации, от самой легкой до сложной: одеколон, туалетная вода, парфюмерная вода и духи. Соответственно, и наносить их нужно разное количество. Три-четыре нажатия на пульверизатор для одеколона, два-три нажатия для туалетной воды, максимум два — для парфюмерной. Духам достаточно одного точечного нанесения. И помните: лучше — меньше!

Не стоит наносить больше, даже если вы не чувствуете насыщенного запаха. Рано или поздно вы всё равно перестанете его ощущать, и это никак не говорит о качестве парфюма. Это элементарная физиология: что бы вы ни чувствовали носом, со временем привыкнете к любому запаху. Для адаптации обонянию достаточно двух суток. Лить на себя больше духов не панацея. Запах будут чувствовать окружающие, но не вы.



Можно наносить духи за ухо? Главные места для нанесения парфюма — так называемые точки пульсации. Самые популярные, конечно, запястья. Потому что это самая подвижная часть тела. К тому же руки — самая нейтральная часть тела. Также парфюм можно нанести на шею, сгиб локтя, а летом даже на сгиб колена. На таких участках аромат раскрывается быстрее, звучит ярче и чувственнее. Всё из-за того, что сосуды здесь расположены ближе к коже, и она, соответственно, теплее. А вот за ухо брызгать духами не стоит. Мало того что сосудов там проходит не так много, так за ухом еще и больше всего сальных желез. Из-за этого аромат раскроется не лучшим образом. Ну а если вы всегда считали идеальным местом для нанесения туалетной воды подмышки, то у нас для вас совсем плохие новости.



Как выбрать аромат, если утром на работу, а вечером — свидание? Если между этими мероприятиями у вас есть достаточно времени или в вашем парфюмерном гардеробе всего один флакон доставшихся по наследству любимых духов, в идеале — вообще сходить в душ (мало ли чем закончится свидание). Но когда у вас есть в распоряжении хотя бы пять ароматов, здесь уже можно заранее продумать наслоение. Например, нанести с утра что-нибудь легкое цитрусово-древесное, что к вечеру останется только в базовых нотах и что можно будет усилить более романтичным ароматом, чтобы это звучало хорошо.

— Беспроигрышный вариант делового аромата для мужчин — фужерные ноты: горькие цитрусовые, дерево. Они в себя включают ноты лаванды, у них холодное звучание, — рассказывает Ирена Казаку. — Для женщин — что-то шипрово-древесное: пачули, дубовый мох. Они строгие, деловые и лаконичные. Для вечера подойдут мускус для мужчин и амбра для девушек. Женщинам также можно использовать ваниль. Были исследования, что мужчины очень хорошо реагируют на этот запах. Если женщина его носит, то это 50% успеха.



Духи, которые обожают звезды Меган Маркл (герцогиня Сассекская, жена принца Гарри) пользуется ароматом Wild Bluebell от Jo Malone — это легкий цветочный весенний аромат с нотками колокольчика, красного яблока, пионов, жасмина, розы и левкоя.



Такие духи могут понравиться тем, кто ищет не слишком приторный цветочный аромат Kinopoisk.ru, Goldapple.ru Поделиться Поделиться





СМИ пишут, что Анджелина Джоли благосклонно относится к аромату Black Bvlgari, это восточно-древесный мужской аромат с характером. Парфюмеры отмечают, что сейчас всё чаще не делят ароматы на мужские и женские — если нравится, то не стоит обращать внимание на надпись.



Ирена Казаку добавляет, что одним из любимых ароматов голливудской актрисы остается 1969 от Histoires de Parfums — восточно-пряный, где верхняя нота — персик, средняя отвечает за пряность: кардамон, роза и гвоздика, белые цветы — и база из мексиканского шоколада, пачулей, кофе и мускуса.

В обоих ароматах присутствуют восточные пряные ноты Kinopoisk.ru, Goldapple.ru Поделиться Поделиться



