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    «Наряд для похода в собес готов». В России многим оказался знаком образ Паттинсона от Dior

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    Амбассадор модного дома Dior Роберт Паттинсон пришел на показ мужской коллекции в юбке и шубе. Модную тенденцию пользователи в России восприняли с подтекстом дежавю.

    Показ новой коллекции прошел накануне в Париже. Паттинсон, можно сказать, его открывал — вместе с Гвендолин Кристи он читал с экрана поэму Томаса Стернза Элиота «Бесплодная земля», в зале им аккомпанировал композитор Макс Рихтер. На подиуме было множество юбок, придумал которые креативный директор Dior Ким Джонс.

    Юбки в мужских коллекциях не новинка, но Dior придумал нечто, что можно найти в гардеробе множества российских пенсионерок — вроде как твид, немного блесток, блеклые цвета. В такой юбке Паттинсон и пришел на показ.

    Образ дополнила коричневая шуба и чёрные сапоги. Пользователи в России повеселились. «Идете вы по улице где-нибудь в Москве. И тут ОН. Знакомится. Принимаем приглашение на кофе?))» — шутит в своем телеграм-канале Ксения Собчак. «Наряд для похода в собес готов, и Валентина Михайловна из второго подъезда умрёт от зависти», — обсуждают образ актера в Сети.

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