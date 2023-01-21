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    Сегодняшняя Луна станет самой большой за последнюю тысячу лет. Но есть нюанс

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    Ночью 21 января Луна приблизится к Земле на рекордное расстояние. Так близко спутник к планете не приближался уже тысячу лет. Об этом сообщает центр «ФОБОС».

    Специалисты поясняют, что орбита Луны, вращающейся вокруг Земли, не является идеальным кругом. Это эллипс, слегка растянутая окружность. Из-за этого расстояние между планетой и спутником все время меняется. Точка на орбите Луны, которая ближе всего к Земле, называется перигеем, самая дальняя — апогеем. Если одна из этих точек совпадает с новолунием или полнолунием — самое близкое и самое дальнее расстояние становится еще более экстремальным. Это приводит к суперлуниям и микролуниям.

    Сегодня Луна подберется к Земле на расстояние 356 568 км. Так близко к нашей планете она не была с 1030 года. И, если бы не новолуние (при нем спутник исчезает из поля зрения), земляне могли бы наблюдать огромный лунный диск. В следующий раз спутник приблизится к Земле на такое расстояние лишь через 345 лет.

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