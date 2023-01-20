    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -2

    2 м/с, сев

    765мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd68.67eur74.34

    В WhatsApp теперь можно написать самому себе

    2685
    5 комментариев

    В мессенджере WhatsApp появилась новая функция – теперь пользователи могут написать самим себе. Разработчики рассказали об этом в описании к обновлению.

    Чат для переписки с самим собой предлагают создать, чтобы хранить заметки и воспоминания, которые могут синхронизироваться между устройствами. «Сообщения для себя выглядят как обычные чаты и работают по такому же принципу. Однако в них невозможно совершать аудио- и видеозвонки, отключать уведомления, блокировать или отправлять жалобы, а также просматривать время своего последнего посещения и статус “в сети”», — говорится в описании.

    Чтобы создать такую беседу, нужно нажать «Новый чат» и выбрать свое имя или номер.

    В декабре мессенджер разрешил пользователям восстанавливать удаленные по ошибке сообщения. Это нужно успеть сделать за пять секунд.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    WhatsAppНовые функции
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close