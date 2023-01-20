В WhatsApp теперь можно написать самому себе

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция – теперь пользователи могут написать самим себе. Разработчики рассказали об этом в описании к обновлению.



Чат для переписки с самим собой предлагают создать, чтобы хранить заметки и воспоминания, которые могут синхронизироваться между устройствами. «Сообщения для себя выглядят как обычные чаты и работают по такому же принципу. Однако в них невозможно совершать аудио- и видеозвонки, отключать уведомления, блокировать или отправлять жалобы, а также просматривать время своего последнего посещения и статус “в сети”», — говорится в описании.