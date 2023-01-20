СК заинтересовался сносом дома на проспекте Бакунина в Петербурге

Следственный комитет изучит обстоятельства сноса дома на проспекте Бакунина в Петербурге. Об этом 20 января ведомство сообщило в своем официальном телеграм-канале.
Из СМИ в Следственном комитете узнали, что в центре Петербурга, на проспекте Бакунина, 33, начался снос здания для строительства жилого девятиэтажного дома. Демонтаж стартовал, «несмотря на внимание к ситуации правоохранительных органов и протесты градозащитников», которые пытались доказать в суде, что здание является дореволюционным, что дало бы его защиту от сноса.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Марине Парастаевой доложить об обстоятельствах сноса здания и основаниях для принятия такого решения.
«Главному следственному управлению СК России поручено возбудить уголовное дело и расследовать все изложенные обстоятельства, в том числе провести необходимые экспертизы, направленные на установление года постройки здания, и в случае подтверждения данных о том, что оно имеет историческое значение, принять все исчерпывающие меры для сохранности здания», — говорится в сообщении ведомства.
Работы по демонтажу начались утром 20 января, после того, как суд отменил меры предварительной защиты в виде запрета на снос, а Госстройнадзор возобновил действие разрешения на строительство.
«Следственный комитет не мог не отреагировать. Это же обращение граждан. Поэтому они допустили свою процедуру проверки. У них есть обращение — они должны отреагировать», — прокомментировал «Фонтанке» застройщик, ГК ПСК. В компании добавили, что сотрудники ведомства уже побывали на площадке.