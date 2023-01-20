СК заинтересовался сносом дома на проспекте Бакунина в Петербурге

Следственный комитет изучит обстоятельства сноса дома на проспекте Бакунина в Петербурге. Об этом 20 января ведомство сообщило в своем официальном телеграм-канале.



Из СМИ в Следственном комитете узнали, что в центре Петербурга, на проспекте Бакунина, 33, начался снос здания для строительства жилого девятиэтажного дома. Демонтаж стартовал, «несмотря на внимание к ситуации правоохранительных органов и протесты градозащитников», которые пытались доказать в суде, что здание является дореволюционным, что дало бы его защиту от сноса.



Глава СК Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Марине Парастаевой доложить об обстоятельствах сноса здания и основаниях для принятия такого решения.

