На проспекте Бакунина начался снос здания, за сохранение которого бились градозащитники

Работы на площадке встали на паузу в марте 2021 года, когда было приостановлено действие разрешения на строительство. В настоящее время, прокомментировали «Фонтанке» в компании-застройщике ГК «ПСК», ведется демонтаж, работы идут в соответствии с графиком.

«Решение суда вынесено в части возобновления строительных работ, разрешение на строительство — действующее на основании приказа Госстройнадзора. Застройщик вышел на площадку. Есть определение Куйбышевского суда, который определил, что меры предварительной защиты по административному делу об оспаривании акта в виде приостановления разрешения на строительство в отношении Бакунина, 33, включая демонтаж, отменены. Определение суда вступило в силу», — рассказали в компании.

Городской активист Ярослав Костров, который утром находился рядом со строительной площадкой, заявил о совершенном на него нападении. Застройщик прокомментировал, что информация не соответствует действительности. Полиция обязала активиста проехать в отделение. Заявление о нападении Костров писать не стал.

Градозащитники пытались доказать в суде, что здание по адресу: Бакунина, 33, было построено не в 1950–1951 годах, как это значится в документах, а до 1917 года, то есть является историческим. С точки зрения закона разница принципиальная: исторические здания в Петербурге запрещено сносить. А в случае утраты такого здания его лицевой облик должен быть восстановлен.



Судьба участка на Бакунина и стоящего на нем здания — предмет давнего спора между девелоперами и градозащитниками. Разрешительную документацию на возведение девятиэтажного дома на этом месте получала Plaza Lotus Group (PLG). Разрешение на строительство было выдано ООО «Специализированный застройщик «Альтернатива».

