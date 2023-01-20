В Чечне хотят начать выпускать «джихад-машину». Её испытает спецназ

Чеченские власти ведут переговоры о запуске производства легкого военного автомобиля на базе местного завода «Чеченавто». Ещё не созданная новинка уже получила название «джихад-машина», сообщает 20 января ТАСС со ссылкой региональное правительство.



По информации агентства, накануне представители руководства республики провели ряд рабочих встреч с руководящим составом Минпромторга РФ. Испытания нового военного авто предполагается проводить в Российском университете спецназа.



Ранее стало известно, что власти Чечни планируют в 2023 году создать первый на юге России автомобильный кластер на базе завода «Чеченавто». Сейчас на этом предприятии уже собирают Lada Granta, в октябре прошлого года началась сборка новой модели «Газель-Некст» совместно с «Группой ГАЗ».

