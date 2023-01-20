«Играем в какие-то «кошки-мышки». Ремонт автомобилей по ОСАГО накрылся ведром с болтами

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Поделиться Поделиться





Ремонт машины по ОСАГО превратился в трудновыполнимую миссию. И хотя стоимость полиса, отмечают автомобилисты, в сравнении с прошлым годом выросла в среднем на 30%, этот прирост — что слону дробина, выплат по страховке не хватает не то что на оригинальные, даже на аналоговые запчасти.



Что произошло

Компенсировать страховой случай в натуральном виде, то есть ремонтом поврежденного автомобиля, страховщики придумали в 2017 году — для того, чтобы бороться с фиктивными ДТП. Возможность выбирать денежную выплату тоже оставили, но натуральное возмещение у страховых компаний было в приоритете.



Популярностью у автолюбителей «натуралка» не пользовалась, а нынешняя геополитическая обстановка в мире и вовсе пустила под откос саму идею — к концу 2022 года ее доля упала почти до 0%, рассказали в Российском союзе автостраховщиков.



Страховщиками возмутился Кирилл Кабанов, председатель национального антикоррупционного комитета. «Совершенно спокойно они заявляют о том, что страховой ремонт в настоящий момент фактически сведен к нулю, то есть автосервисы отказываются ремонтировать автомобили по страховым выплатам. Сегодня автостраховщики пытаются нагло предлагать нам то бэушные запчасти для ремонта, то увеличение тарифа. Но ни у кого не появилось даже мысли хотя бы временно отказаться от страховых поборов до того момента, когда снова смогут выполняться обязательства в страховых случаях», — писал он в своем телеграм-канале. Эту мысль подхватил «главный юрист» России Андрей Клишас и обещал обсудить проблему с коллегами из профильных комитетов Совфеда.



Кто за «натуралку» Чесать всех под одну гребенку дело неблагодарное. Некоторые страховые компании Петербурга все еще пытаются настаивать на натуральном возмещении по ОСАГО. «Здесь все индивидуально. В правилах страхования есть сноска о том, что если в регионе есть партнер, который готов отремонтировать машину, то это будет безальтернативная натуральная форма направления на ремонт. Если нет, то это выплата деньгами», — рассказали «Фонтанке» в Росгосстрахе.

Не теряют надежд на «натуралку» и в «Альфа-страховании», и «Тинькофф-страховании».



«Мы вам назначаем станцию техобслуживания, которая сообщает нам информацию о необходимых деталях. Если нужных деталей не будет, мы уточним, могут ли они их заказать, и если да, то в какой срок. Если такой возможности у них не будет, мы попробуем подобрать другую станцию, где эти детали есть. И если во всех станциях деталей нет и не будет возможности их заказать, то мы сможем рассмотреть выплату по страховому событию. Как правило, сейчас на основании полученных обращений в основном мы ремонтируем автомобили, выплаты случаются крайне редко, обычно детали есть», — уверили «Фонтанку» в «Тинькофф-страховании».



Есть и те, кто от мытарств с натуральным возмещением отказался. В «Сбер-страховании» и «РЕСО-Гарантии» «Фонтанке» без обиняков сообщили, что выплата по страховке производится деньгами. «Ремонтировать в сертифицированные автосервисы пострадавшие в ДТП машины отправляют только в тех случаях, если они застрахованы по полису каско», — добавили в «РЕСО-Гарантии».

Чем не угодил ремонт Одной из главных причин, почему с ремонтом стало туго, в автосервисах Петербурга называют сложность и неимоверные сроки доставки запчастей.

По закону о страховании, автосервис должен уложиться с ремонтом в 30 календарных дней, но по нынешним временам, говорят мастера, только на заказ и доставку запчастей уходит намного больше времени.

«Долго. Только Китай. Mercedes и автомобили «Volkswagen-групп» тяжело будет сейчас обслуживать. BMV и Suzuki еще можно. Срок доставки зависит от того, где запчасти находятся на складе — в России или за рубежом. Если не в РФ, то срок поставки сейчас месяц. На немецкий автопром очень тяжело все идет», — рассказали в автосервисе «Шкиперкар», сертифицированном «Росгосстрахом».



В автосервисе в Старо-Паново, который работает под брендом «Евроавто» и сертифицирован при страховой компании «Тинькофф», отмечают, что розыск нужных деталей — та еще головная боль.

«Что-то есть, чего-то нет. Вот, например, лобовых стекол вообще нигде нету. Китай открылся — будут через две недели. Оригинальное нужно заказывать и ждать», — говорят на станции.



Причем ждать не так, чтобы с утра и до обеда. Клиентов страховщика, известных «Фонтанке» и попавших в ДТП в середине декабря, приглашают пригнать машину на ремонт лишь 1 февраля — все это время в сервисе ждали запчасти.

Скорректировали цены, говорили они Другая причина, по которой «натуралка» попала в опалу, более серьезная: цена запчастей. Именно поэтому клиенты зачастую уходят без ремонта. «Так бывает, если страховая компания предлагает маленькую сумму и СТО не может закупить [деталь]. Не потому, что ее не могут найти, а потому что просто не хватает оплаты. В таких случаях клиент может доплатить за свой счет», — объяснили в автосервисе «Альфа-Моторс», сертифицированном у «АльфаСтрахование».

Кто хоть раз сталкивался с ремонтом своего автомобиля, знает, что нужную для ремонта деталь можно заказать самостоятельно в специализированном онлайн-магазине. При выборе запчасти сервис подскажет наличие оригинальной детали и ее стоимость, а также предложит более дешевые аналоги.



«Фонтанка» для примера поискала капот на Suzuki SX4 и выяснила, что цена оригинальной детали укладывается в диапазон 51,6 — 54,8 тысячи рублей, аналогичную производства Тайваня можно найти за 15,8–16,5 тысячи рублей, китайская деталь обойдется еще дешевле 11–11,5 тысячи.



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Теперь следите за руками. При расчете стоимости восстановительного ремонта по ОСАГО страховщики берут цены на детали не с потолка, а пользуются Единой методикой, утвержденной ЦБ РФ, и черпают ценники из справочников. В свою очередь, в справочник цены вносят на основании средней стоимости запасных частей, нормо-часа работ и лако-красочных материалов для кузовного ремонта.



И хотя в 2022 году справочники несколько раз корректировали и подгоняли под сегодняшнее состояние рынка, увеличив цены, по словам РСА, примерно на 30%, они все равно очень сильно отличаются от ожиданий автовладельцев.

Так вот, все тот же несчастный капот для Suzuki SX4, согласно справочнику, стоит 33,1 тысячи рублей. Зоркий глаз заметит в форме сноску мелким шрифтом: «Средняя стоимость данной запасной части сформирована с учетом цены на взаимозаменяемую («сертифицированную») запасную часть». Так что об оригинальной запчасти при ремонте по ОСАГО можно даже не мечтать — придется довольствоваться аналогом.



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— Зачастую появляется такая коллизия: единая методика расчета выдает одну стоимость, а мы начинаем искать на рынке эту деталь и находим совсем по другой цене. Вот капот, он стоит 33 тыс. рублей, и в направлении от страховой написано: «Купи капот за 33». А мы нашли за 38, и тот б/у. А теперь вопрос: каким образом станция может заработать денег, если она возьмет капот за 51 тысячу, а ей из страховой 33 переведут? В законе об ОСАГО есть сноска: если мы с клиентом договоримся и подпишем допсоглашение, мы имеем право ставить запчасть, бывшую в употреблении. И вот дальше начинается тягомотина «договоримся-не договоримся». Мы предлагаем: а давайте ваш капот мы попробуем отрихтовать или поставим не оригинал. Ремонт состоится, если человек соглашается, — разложил «арифметику» руководитель популярного в Петербурге автосервиса, который попросил не называть его имени. «А то страховые меня сожрут», — предупредил он.



Оригинальные запчасти, говорит руководитель СТО, практически не заказать, особенно если речь про европейские, японские, корейские и американские бренды. А если и заказать, то по очень большой цене. Никакой средней стоимости не хватит.



«У меня есть пример, когда человек ждет бампер и фару на Mercedes уже 6 месяцев», — рассказывает он.

Ведро с болтами

Есть еще один нюанс: компенсировать ущерб деньгами выгоднее, чем направлять машину на ремонт, утверждает эксперт «Фонтанки» из автосервиса.

«Если страховая компания выбирает натуральное возмещение, то она должна перечислить на станцию ровно ту сумму, которую выдает единая методика расчета. Выбирая возмещение деньгами, страховая компания имеет право возместить расчет ЕМР минус износ автомобиля. К примеру, 5–6-летняя машина по страховым нормативам изношена примерно на 45–50%. То есть если убыток произошел на 100 тысяч рублей, на станцию она будет обязана перевести 100 тысяч. А в денежном возмещении клиент получит на руки 100 тысяч минус 45», — говорит он.



Сегодняшние реалии попросили на выход многих игроков — небольшие сервисы, особенно те, что были сконцентрированы на работе со страховыми компаниями, это время просто не пережили. Тем более что кузовной ремонт, говорят эксперты, никогда не был особенно рентабельным.

«Получается, что последние несколько лет, начиная с выхода закона о натуральном возмещении в 2017 году, мы играем в какие-то «кошки-мышки». Мы все пытаемся друг друга обмануть. Страховые компании — государство, мы пытаемся с клиентом договориться, все как-то пытаются выжить. А потому что в противном случае мы будем в минус работать», — говорит руководитель СТО.

Бэушный — значит годный

В Российском союзе автостраховщиков решение проблемы видят. В частности, предлагают увеличить сроки ремонта автомобиля по ОСАГО с нынешних 30 до 60 дней.



Второй путь не столь изящный, и вряд ли он придется по душе автовладельцам.

«С целью снижения напряженности ситуации с дефицитом запчастей (наиболее дефицитными являются фары и бампера) предлагаем рассмотреть вопрос о легализации существующей в ряде регионов практики использования при ремонте автомобилей бывших в употреблении запасных частей — разумеется, при строгом соблюдении условия, что это никоим образом не будет влиять на безопасность автомобилей», — предлагают в РСА.



Автомеханики смотрят еще глубже и заявляют, что пришло время реформировать весь институт ОСАГО целиком:

«Страховым компаниям ОСАГО всегда было убыточным, они неоднократно это говорили. Тогда решайте вопрос со стоимостью полисов, значит, их нужно сделать дороже. Понятно, что любая коммерческая деятельность должна быть рентабельной, иначе она очень быстро заканчивается».



Искала теплые аналоговые запчасти Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

