Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает против возобновления авиасообщения с Россией в то время, «когда все партнерские страны словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины». Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном 20 января.
Она отметила, что для нее, как и для «большей части общества», непонятна позиция правительства и правящей партии по данному вопросу. Президент не согласна с мнением, что это решение облегчит положение проживающих в РФ грузин, и считает данную инициативу «трюком Кремля», чтобы «внести раскол» между Грузией и ее западными партнерами.
Кроме того, Зурабишвили считает необходимым «серьезно изучить вопрос притока российских граждан», исходя из социальных и политических параметров. По ее словам, таким образом, общественность должна почувствовать, что «национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются».
«Нам нужны регуляции в направлении права на работу, регистрации бизнеса, приобретения имущества или открытия русскоязычных школ», — заявила президент.
18 января глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на скорое возобновление прямого авиасообщения с Грузией, которое было прервано летом 2019 года в ответ на протесты в Тбилиси против визита российских депутатов. На следующий день председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что в Тбилиси будут приветствовать решение о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, где проживают около миллиона этнических грузин, а также азербайджанцы, армяне с грузинским гражданством. Это решение, отметил он, облегчит их положение.