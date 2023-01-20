Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает против возобновления авиасообщения с Россией в то время, «когда все партнерские страны словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины». Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном 20 января.



Она отметила, что для нее, как и для «большей части общества», непонятна позиция правительства и правящей партии по данному вопросу. Президент не согласна с мнением, что это решение облегчит положение проживающих в РФ грузин, и считает данную инициативу «трюком Кремля», чтобы «внести раскол» между Грузией и ее западными партнерами.

