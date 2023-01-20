«Раскаиваться в цинизме». В Кремле объяснили, как остановить эскалацию на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для того, чтобы выйти из восходящей спирали конфликта на Украине, нужно прислушаться «к озабоченности России». Так он ответил журналистам 20 января, сообщает ТАСС.



«Нужно внутренне отмотать плёнку на конец позапрошлого года, когда Россия предлагала за столом переговоров обсуждать свои озабоченности. Когда Россия была абсолютно отвергнута. Нужно раскаиваться в цинизме за последние восемь лет, когда происходила игра в наперстки (с Минскими договорённостями. — Прим. ред.)», — сказал он.

