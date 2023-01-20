    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-в

    761мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd68.85eur74.41

    Боевые действия на Украине

    «Раскаиваться в цинизме». В Кремле объяснили, как остановить эскалацию на Украине

    1870
    1 комментарий

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для того, чтобы выйти из восходящей спирали конфликта на Украине, нужно прислушаться «к озабоченности России». Так он ответил журналистам 20 января, сообщает ТАСС.

    «Нужно внутренне отмотать плёнку на конец позапрошлого года, когда Россия предлагала за столом переговоров обсуждать свои озабоченности. Когда Россия была абсолютно отвергнута. Нужно раскаиваться в цинизме за последние восемь лет, когда происходила игра в наперстки (с Минскими договорённостями. — Прим. ред.)», — сказал он.

    По словам Пескова, нужно осознать негативные последствия «игры», участниками которой он назвал ФРГ, Францию и Украину. Эти страны, добавил он, обманывали Москву и людей Донбасса, «пытаясь уготовить для них более страшную судьбу».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Дмитрий ПесковУкраинаВоенная спецоперация на Украине

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close