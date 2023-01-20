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    Китайца избили на Думской. Полиция показала драку и её участников

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    Оперативники уголовного розыска задержали двоих россиян, которые не нашли общего языка с гостем из Поднебесной на самой пьяной улице Петербурга. Один из них признался, что в пылу схватки прихватил иностранный трофей.

    Полицейский главк 20 января показал, что происходило на Думской неподалёку от башни в ночь на вторник. Судя по видео, по земле валяли молодого человека с рюкзаком. Бородач раздавал удары, досталось в том числе тому, кто пытался разнять кувыркавшихся на асфальте.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    После за помощью обратился 26-летний гражданин Китая. Он просил найти iPhone 13 Pro, пропавший во время драки около трёх часов ночи 17 января, и наушники. Их, с его слов, отобрали через несколько минут. Общий ущерб мужчина оценил в 120 тысяч рублей.

    Дело возбудили по статье о грабеже, накануне подозреваемых задержали. 21-летний живёт в хостеле в Апраксином дворе, 24-летний — на Невском проспекте.

    «При драке у человека упал, я подобрал», — рассказал о судьбе смартфона младший. Второй гражданин России на вопрос о том, за что задержан, ответил: «Побил китайца».

    «Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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