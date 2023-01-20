Китайца избили на Думской. Полиция показала драку и её участников

Оперативники уголовного розыска задержали двоих россиян, которые не нашли общего языка с гостем из Поднебесной на самой пьяной улице Петербурга. Один из них признался, что в пылу схватки прихватил иностранный трофей.



Полицейский главк 20 января показал, что происходило на Думской неподалёку от башни в ночь на вторник. Судя по видео, по земле валяли молодого человека с рюкзаком. Бородач раздавал удары, досталось в том числе тому, кто пытался разнять кувыркавшихся на асфальте.