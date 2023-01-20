Подробности пожара в Армении, где погибли 15 солдат: офицер разжигал печь бензином, обжёгся и отбросил канистру

Следователи частично восстановили картину страшного пожара в воинской части в Армении. Огню поспособствовали 10 канистр с бензином. Солдаты пытались помочь, например один из них пробивал стену здания «Уралом», но мешало очень быстрое распространение пламени. Об этом 20 января информирует «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет страны.



Трагедия, как уже писала «Фонтанка», произошла в ночь на 19 января в помещении личного состава инженерно-саперной роты воинской части Минобороны Армении, расположенной в селе Азат Гегаркуникской области. Погибли 15 призывников. По данным СК, пожар начался после того, как офицер роты в звании капитана, находившийся на дежурстве, решил разжечь печь бензином. В помещении, по словам свидетелей, находилось 10 пятилитровых пластиковых канистр с бензином.

