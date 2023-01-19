Бастрыкин обещал не оставлять дом Басевича без присмотра. Ранее суд подтвердил, что здание подлежит сносу

Следственный комитет заявил, что продолжает расследование уголовного дела о сносе исторических зданий в Петербурге. Так он отреагировал на решение суда по дому Басевича, которое не понравилось активистам-градозащитникам.



«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России продолжать расследование уголовного дела, опираясь на мнение экспертов по ранее поставленным вопросам, а также не оставлять без внимания вопросы, связанные с обеспечением сохранности здания», - говорится в сообщении следкома от 19 января. В качестве преамбулы СК напоминает, что в четверг стало известно о решении городского суда: он оставил в силу решение нижестоящей инстанции, которая признала дом Басевича аварийным и подлежащим демонтажу (исключение – половина фасадной стены).