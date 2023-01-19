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    Бастрыкин обещал не оставлять дом Басевича без присмотра. Ранее суд подтвердил, что здание подлежит сносу

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    Следственный комитет заявил, что продолжает расследование уголовного дела о сносе исторических зданий в Петербурге. Так он отреагировал на решение суда по дому Басевича, которое не понравилось активистам-градозащитникам.

    «Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России продолжать расследование уголовного дела, опираясь на мнение экспертов по ранее поставленным вопросам, а также не оставлять без внимания вопросы, связанные с обеспечением сохранности здания», - говорится в сообщении следкома от 19 января. В качестве преамбулы СК напоминает, что в четверг стало известно о решении городского суда: он оставил в силу решение нижестоящей инстанции, которая признала дом Басевича аварийным и подлежащим демонтажу (исключение – половина фасадной стены).

    «Фонтанка» писала об этом решении городского суда. Оно вступило в силу, что сняло с объекта и обеспечительные меры в виде запрета на снос. Однако есть другое дело, касающееся разрешения на строительство, и в рамках него меры предварительной защиты все еще действуют.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о борьбе, которая развернулась вокруг здания на Большой Пушкарской, 7 . Одно время дом Басевича находился в категории вещественного доказательства, однако затем СК снял с него этот статус. Речь идет об уголовном деле, касающемся сноса исторических зданий, речь не только о доме Басевича, следствие интересовал целый перечень объектов. Об особенном интересе СК к архитектурному наследию Петербурга читайте в материале «Фонтанки».

    Доходный дом И. И. Басевича на Большой Пушкарской, 7, построен в стиле модерн архитектором А. И. Зазерским в 1912 году при участии владельца дома — инженера И. Басевича. В перечень объектов культурного наследия не включен.

    Здание было передано ГБУК «Академический театр балета Бориса Эйфмана» для обустройства «комплекса апартаментов служебного пользования для артистов». В результате реконструкции аварийные конструкции планируется демонтировать, а сохранить только лицевую часть здания по Большой Пушкарской улице в объеме пяти нижних этажей с воссозданием шестого и седьмого и «конфигурации и стилистики фасадных решений внутреннего двора с локальными изменениями».

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    Александр БастрыкинПетербургСледственный комитетДом Басевича
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