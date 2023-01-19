Бастрыкин обещал не оставлять дом Басевича без присмотра. Ранее суд подтвердил, что здание подлежит сносу

Следственный комитет заявил, что продолжает расследование уголовного дела о сносе исторических зданий в Петербурге. Так он отреагировал на решение суда по дому Басевича, которое не понравилось активистам-градозащитникам.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России продолжать расследование уголовного дела, опираясь на мнение экспертов по ранее поставленным вопросам, а также не оставлять без внимания вопросы, связанные с обеспечением сохранности здания», - говорится в сообщении следкома от 19 января. В качестве преамбулы СК напоминает, что в четверг стало известно о решении городского суда: он оставил в силу решение нижестоящей инстанции, которая признала дом Басевича аварийным и подлежащим демонтажу (исключение – половина фасадной стены).
«Фонтанка» писала об этом решении городского суда. Оно вступило в силу, что сняло с объекта и обеспечительные меры в виде запрета на снос. Однако есть другое дело, касающееся разрешения на строительство, и в рамках него меры предварительной защиты все еще действуют.
«Фонтанка» подробно рассказывала о борьбе, которая развернулась вокруг здания на Большой Пушкарской, 7 . Одно время дом Басевича находился в категории вещественного доказательства, однако затем СК снял с него этот статус. Речь идет об уголовном деле, касающемся сноса исторических зданий, речь не только о доме Басевича, следствие интересовал целый перечень объектов. Об особенном интересе СК к архитектурному наследию Петербурга читайте в материале «Фонтанки».