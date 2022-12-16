В Петербурге с дома Басевича сняли статус вещественного доказательства

Следственный комитет снял с дома Басевича на Большой Пушкарской улице статус вещественного доказательства по уголовному делу. Об этом «Фонтанке» 16 декабря сообщили в пресс-службе Госстройнадзора Петербурга.
«По информации, имеющейся в распоряжении службы, постановление о признании Дома Басевича вещественным доказательством по делу в отношении КГИОП — отменено», — заявили в Госстройнадзоре.
В службе подчеркнули, что разрешение на строительство выдано в строгом соответствии с требованиями законодательства: «В частности, застройщик представил необходимые документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, и заключения КГИОП по данному объекту строительства и реконструкции».
«Меры предварительной защиты не отменяют законное право застройщика обратиться за разрешением на строительство даже в случае, если наложен судебный запрет на проведение реконструкции существующих зданий. Таким образом, застройщик сможет воспользоваться своим правом и начать строительство только в случае отсутствия судебного запрета или действия других ограничительных мер», — добавили в Госстройнадзоре.
О том, что дом Басевича стал вещественным доказательством по уголовному делу, стало известно в октябре. Статус вещдока делал невозможными любые работы на объекте, в том числе, реконструкцию здания под общежитие для артистов театра Бориса Эйфмана.
Следствие в рамках уголовного дела проявило интерес к пяти десяткам зданий в городе. «Фонтанка» показывала и рассказывала, какие еще исторические дома интересуют СК.