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    В Петербурге с дома Басевича сняли статус вещественного доказательства

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    Следственный комитет снял с дома Басевича на Большой Пушкарской улице статус вещественного доказательства по уголовному делу. Об этом «Фонтанке» 16 декабря сообщили в пресс-службе Госстройнадзора Петербурга.

    «По информации, имеющейся в распоряжении службы, постановление о признании Дома Басевича вещественным доказательством по делу в отношении КГИОП — отменено», — заявили в Госстройнадзоре.

    В службе подчеркнули, что разрешение на строительство выдано в строгом соответствии с требованиями законодательства: «В частности, застройщик представил необходимые документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, и заключения КГИОП по данному объекту строительства и реконструкции».

    «Меры предварительной защиты не отменяют законное право застройщика обратиться за разрешением на строительство даже в случае, если наложен судебный запрет на проведение реконструкции существующих зданий. Таким образом, застройщик сможет воспользоваться своим правом и начать строительство только в случае отсутствия судебного запрета или действия других ограничительных мер», — добавили в Госстройнадзоре.

    О том, что дом Басевича стал вещественным доказательством по уголовному делу, стало известно в октябре. Статус вещдока делал невозможными любые работы на объекте, в том числе, реконструкцию здания под общежитие для артистов театра Бориса Эйфмана.

    Следствие в рамках уголовного дела проявило интерес к пяти десяткам зданий в городе. «Фонтанка» показывала и рассказывала, какие еще исторические дома интересуют СК.

    Доходный дом И. И. Басевича на Большой Пушкарской, 7, построен в стиле модерн архитектором А. И. Зазерским в 1912 году при участии владельца дома — инженера И. Басевича. В перечень объектов культурного наследия не включен.

    Здание было передано ГБУК «Академический театр балета Бориса Эйфмана» для обустройства «комплекса апартаментов служебного пользования для артистов». В результате реконструкции аварийные конструкции планируется демонтировать, а сохранить только лицевую часть здания по Большой Пушкарской улице в объеме пяти нижних этажей с воссозданием шестого и седьмого и «конфигурации и стилистики фасадных решений внутреннего двора с локальными изменениями».

    Соседнее здание, бывший детский сад (Большая Пушкарская, 9), будет снесено, а на его месте построят спальный корпус для учащихся с залами для занятий хореографией для академии танца Бориса Эйфмана.

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