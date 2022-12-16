В Петербурге с дома Басевича сняли статус вещественного доказательства

Следственный комитет снял с дома Басевича на Большой Пушкарской улице статус вещественного доказательства по уголовному делу. Об этом «Фонтанке» 16 декабря сообщили в пресс-службе Госстройнадзора Петербурга.



«По информации, имеющейся в распоряжении службы, постановление о признании Дома Басевича вещественным доказательством по делу в отношении КГИОП — отменено», — заявили в Госстройнадзоре.



В службе подчеркнули, что разрешение на строительство выдано в строгом соответствии с требованиями законодательства: «В частности, застройщик представил необходимые документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, и заключения КГИОП по данному объекту строительства и реконструкции».

