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    «Не компенсирует абсолютно ничего». Муж погибшей в ДТП с машиной Собчак отсудил 300 тысяч

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    Антон Тарасов — супруг женщины, погибшей в аварии с участием машины Ксении Собчак, — отсудил 300 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Он считает эту сумму очень маленькой.

    «Моя семья понесла огромные финансовые и – главное — моральные потери. Потери таких масштабов, которые в двух словах не объяснить. То, что присудил суд в качестве морального вреда, не компенсирует абсолютно ничего. Я только могу добавить, что не только эти копейки, а все свои деньги, силы, время и все необходимое я трачу и буду тратить всегда на то, чтобы мой ребёнок пережил эту трагедию», — заявил Тарасов РИА Новости 19 января.

    Гражданский иск удовлетворил Сочинский суд. Ранее водитель Олег Цой, которого признали виновным в аварии, полностью признал вину и раскаялся, выразил готовность возместить ущерб.

    Авария произошла 9 октября 2022 года в районе Красной Поляны. Водитель «Мерседеса», в котором находилась Ксения Собчак, при обгоне превысил скорость и влетел во встречный «Фольксваген Поло». Пассажирка «Фольксвагена» погибла, а водителя, который вез Собчак, приговорили к двум годам в колонии-поселении.

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