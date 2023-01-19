«Не компенсирует абсолютно ничего». Муж погибшей в ДТП с машиной Собчак отсудил 300 тысяч

Антон Тарасов — супруг женщины, погибшей в аварии с участием машины Ксении Собчак, — отсудил 300 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Он считает эту сумму очень маленькой.



«Моя семья понесла огромные финансовые и – главное — моральные потери. Потери таких масштабов, которые в двух словах не объяснить. То, что присудил суд в качестве морального вреда, не компенсирует абсолютно ничего. Я только могу добавить, что не только эти копейки, а все свои деньги, силы, время и все необходимое я трачу и буду тратить всегда на то, чтобы мой ребёнок пережил эту трагедию», — заявил Тарасов РИА Новости 19 января.